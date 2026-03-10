ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل تشيلسي ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان مساء الغد، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الفريقان يسعيان لهدف واحد لكن بوجهتين متباينتين، باريس سان جيرمان نحو الحفاظ على لقبه، تشيلسي نحو تأكيد تفوقه على الباريسي الذي حققه في نهائي كأس العالم للأندية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 11 مارس 2026، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءُ بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية حديقة الأمراء

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج باريس سان جيرمان وتشيلسي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي الأخيرة