ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "بوشكاش أرينا" مواجهة كبرى تجمع بين باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان هو حامل اللقب ويرغب في التتويج بالأبطال للمرة الثانية على التوالي وتكرار إنجاز ريال مدريد في 2016-2027.

أما آرسنال، فقد سبق ووصل إلى النهائي في 2006 لكن خسر المواجهة وقتها لصالح برشلونة، ويبحث عن إنجازه الأول في أوروبا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو السبت 30 مايو 2026، على ملعب بوشكاش أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءُ بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس وbeIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

