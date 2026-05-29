Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
دوري أبطال أوروبا
team-logoباريس سان جيرمان
بوشكاش أرينا
team-logoآرسنال
شاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان ضد آرسنال
باريس سان جيرمان
آرسنال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "بوشكاش أرينا" مواجهة كبرى تجمع بين باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

باريس سان جيرمان هو حامل اللقب ويرغب في التتويج بالأبطال للمرة الثانية على التوالي وتكرار إنجاز ريال مدريد في 2016-2027.

أما آرسنال، فقد سبق ووصل إلى النهائي في 2006 لكن خسر المواجهة وقتها لصالح برشلونة، ويبحث عن إنجازه الأول في أوروبا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو السبت 30 مايو 2026، على ملعب بوشكاش أرينا.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءُ بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية
بوشكاش أرينا

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناتي beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس وbeIN SPORTS HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
beIN SPORTS 2عصام الشوالي 
TOD TV 

كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestآرسنال
39
ماتفي سافونوف
4
لوكاس بيرالدو
5
ماركوينهوس
21
لوكاس هيرنانديز
33
وارن زائير إيمري
87
جواو نيفيس
17
فيتينيا
8
فابيان رويز
14
ديسير دو
9
جونسالو راموش
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
1
دافيد رايا
3
كريستيان موسكيرا
33
ريكاردو كالافيوري
6
جابرييل
2
ويليام ساليبا
19
لياندرو تروسار
49
مايلز لويس سكيلي
7
بوكايو ساكا
41
ديكلان رايس
10
إيبيريشي إيز
14
فيكتور جيوكيريس

4-2-3-1

آرسنالAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج باريس سان جيرمان وآرسنال في المباريات الأخيرة

بي إس جي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ باريس سان جيرمان وآرسنال في المباريات الأخيرة

بي إس جي

آخر 5 مباريات

آرسنال

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان