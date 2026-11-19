يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وروما في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وروما في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 12 21 نوفمبر 2026 - 12:00 إنيو تارديني

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ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وروما في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج بارما وروما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بارما وروما في المباريات الأخيرة

ترتيب بارما وروما في الدوري الإيطالي 2026-2027