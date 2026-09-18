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الدوري الإيطالي
team-logoبارما
إنيو تارديني
team-logoجنوى
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
بارما ضد جنوى
بارما
جنوى

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027.

بارما يحتل المركز السابع عشر في الجدول وجنوى يحتل التاسع عشر ولكل منهما نقطة وحيدة.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وجنوى في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
إنيو تارديني

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فروسينوني ضد كومو

4-3-3
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
التشكيل
كومو crest
كومو
كومو
4-2-3-1
L. PalmisaniL. Palmisaniأنتوني أويونوأنتوني أويونوجيورجيو كيتادينيجيورجيو كيتادينيG. CalvaniG. CalvaniG. BracagliaG. Bracagliaجياكومو كالوجياكومو كالوباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيرومانو شميدرومانو شميدجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديفارس قدجيميسفارس قدجيميسأنتونيو رايموندوأنتونيو رايموندوروبيرت سانشيزروبيرت سانشيزKaikiKaikiمارك اوليفييه كيمبمارك اوليفييه كيمبجاكوبو رامونجاكوبو رامونيان كوتويان كوتولوكاس دا كونهالوكاس دا كونهامارتن باتورينامارتن باتورينانيكو بازنيكو بازماكسيمو بيرونيماكسيمو بيرونيالحسن دياوالحسن دياومويس كينمويس كين
كومو crest
كومو
كومو
4-3-3
فروسينوني

التشكيلة الأساسية

كومو

المدرب

  • ماسيميليانو الفيني
  • سيسك فابريجاس


نتائج بارما وجنوى في المباريات الأخيرة


فروسينوني

فروسينوني - المستوى

يوفنتوس
خ0-1
فيورنتينا
ف0-3
ساسوولو
خ1-1
فينيزيا
ف3-2
جنوى
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كومو

كومو - المستوى

أودينيزي
ت1-1
نابولي
ف1-2
جنوى
ف1-4
لايبزيج
ف4-1
بارما
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات بارما وجنوى في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فروسينونيتعادلكومو
4
0
1
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
كومو badge
كومو
كومو
0
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
كومو badge
كومو
كومو
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
كومو badge
كومو
كومو
2
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
كومو badge
كومو
كومو
0
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
انتهت
كأس إيطاليا
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
3
كومو badge
كومو
كومو
0
انتهت
10الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب بارما وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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