ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وتورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
بارما يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل تورينو المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة بارما وتورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 19 أكتوبر 2026، على استاد إنيو تارديني.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر
التشكيل المتوقع لمباراة بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة بارما ضد تورينو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ألبرتو جيلاردينو
- إيجناتسيو أباتي
نتائج بارما وتورينو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات بارما وتورينو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب بارما وتورينو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|7
|6
|1
|0
|21
|9
|+12
|19
ف
ف
ت
ف
ف
|2
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
ف
ت
ت
ف
ف
|3
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|+7
|16
ف
ف
ت
ف
ف
|4
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|+4
|13
ف
خ
ف
ت
ف
|5
|6
|4
|1
|1
|6
|3
|+3
|13
ت
ف
ف
ف
خ
|6
|6
|3
|3
|0
|11
|5
|+6
|12
ت
ف
ت
ت
ف
|7
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|+4
|11
ت
ف
خ
ت
ف
|8
|6
|3
|2
|1
|9
|6
|+3
|11
ت
خ
ف
ف
ف
|9
|7
|3
|1
|3
|10
|7
|+3
|10
خ
ف
ت
ف
خ
|10
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
ف
خ
خ
خ
ف
|11
|7
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|8
خ
ت
خ
ف
ت
|12
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|7
ف
ت
خ
ف
خ
|13
|6
|2
|0
|4
|6
|12
|-6
|6
خ
خ
ف
خ
خ
|14
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|5
خ
ف
ت
خ
ت
|15
|6
|1
|1
|4
|9
|13
|-4
|4
خ
خ
خ
خ
ف
|16
|6
|1
|1
|4
|9
|15
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|17
|6
|1
|1
|4
|4
|10
|-6
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|18
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
خ
ت
ف
خ
خ
|19
|7
|1
|1
|5
|5
|13
|-8
|4
خ
ف
خ
ت
خ
|20
|7
|1
|0
|6
|6
|16
|-10
|3
ف
خ
خ
خ
خ