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الدوري الإيطالي
team-logoبارما
إنيو تارديني
team-logoأودينيزي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
بارما ضد أودينيزي
بارما
أودينيزي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد إنيو تارديني لاستقبال مباراة مهمة تجمع بارما وأودينيزي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة بارما وأودينيزي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد إنيو تارديني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
إنيو تارديني


ما القنوات الناقلة لمباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بارما وأودينيزي في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بارما ضد أودينيزي

3-5-2
بارما crest
بارما
بارما
page.match.formation.title
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-4-2-1
ايدواردو كورفيايدواردو كورفيماريانو تروالوماريانو تروالوD. DrobnicD. Drobnicدييغو كارلوسدييغو كارلوسفنسنت سيروفنسنت سيرومانديلا كيتامانديلا كيتاايمانويلي فاليريايمانويلي فاليريإنريكو ديل براتوإنريكو ديل براتوكريستيان اوردونيزكريستيان اوردونيزD. RomeroD. Romeroالبلال توريهالبلال توريهمادوكا اوكويمادوكا اوكويإينزو إيبوسيإينزو إيبوسيعمر سوليتعمر سوليتنيكولو بيرتولانيكولو بيرتولاحسن كامارحسن كاماريسبر كالستروميسبر كالسترومميرغيم فوجفوداميرغيم فوجفوداجيورجي شاكفيتادزيجيورجي شاكفيتادزييورغن إيكيلينكامبيورغن إيكيلينكامباويير زاراغااويير زاراغاكينان ديفيسكينان ديفيس
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
3-5-2
بارما

التشكيلة الأساسية

أودينيزي

المدرب

  • ألبرتو جيلاردينو
  • كوستا رونيايتش


نتائج بارما وأودينيزي في المباريات الأخيرة


بارما

بارما - المستوى

كومو
خ2-1
جنوى
ف2-1
إنتر
خ3-0
تورينو
خ0-3
لاتسيو
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أودينيزي

أودينيزي - المستوى

كالياري
خ0-1
POG
ت1-1
تورينو
خ2-1
ليتشي
خ0-3
ميلان
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
2/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات بارما وأودينيزي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بارماتعادلأودينيزي
1
1
3
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
0
بارما badge
بارما
بارما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
0
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
الدوري الإيطالي
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أودينيزي
أودينيزي
1
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بارما
بارما
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
3
انتهت
الدوري الإيطالي
بارما badge
بارما
بارما
2
أودينيزي badge
أودينيزي
أودينيزي
2
انتهت
5الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب بارما وأودينيزي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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