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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoباختاكور
team-logoالقادسية
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مصعب صلاح
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

باختاكور ضد القادسية
القنوات الناقلة
دوري أبطال آسيا النخبة
باختاكور
القادسية
المملكة العربية السعودية
أوزبكستان

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحل نادي القادسية ضيفًا على نظيره باختاكور على ملعب "باختاكور المركزي" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

القادسية افتتح النسخة الحالية من البطولة بالفوز على الوصل بهدفين لهدف، ليؤكد رغبته في تجاوز مرحلة الدوري.

أما باختاكور، فقد تعادل في الجولة الأولى أمام الأهلي السعودي بهدف لمثله، ويحاول استغلال عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة باختاكور والقادسية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

موعد مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 هو الإثنين 12 أكتوبر 2026 على ستاد "باختاكور المركزي".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة إلا الربع مساءً (16:45) بتوقيت السعودية، السادسة إلا الربع مساءً (17:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كما أنّ قنوات الكأس تنقل البطولة، وسوف يتم بث المواجهة عبر الكأس 5.

من معلق مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس باسم الزير للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.

بينما يعلق باسم الزير على المواجهة عبر الكأس 5.



BeIN SPORTS 2


beIN SPORTS HD 2

باسم الزير


قنوات الكأس

الكأس 5

سمير اليعقوبي


كيف تشاهد مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


التشكيلات المحتملة باختاكور ضد القادسية

المدرب

  • كمال الدين تاجاييف


نتائج باختاكور والقادسية في المباريات الأخيرة


باختاكور

باختاكور - المستوى

أنديجان
ف3-0
AGM
ف1-3
الأهلي
ت1-1
MAM
ف1-2
QUT
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
القادسية

القادسية - المستوى

الدرعية
ف0-2
الأهلي
ف3-2
الاتفاق
ت3-3
الوصل
ف2-1
الخلود
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
15/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ترتيب باختاكور والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027


منطقة الغرب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العينالعينالعين
110040+43
ف
2
الاستقلالالاستقلالاستقلال
110030+33
ف
3
الهلالالهلالالهلال
110021+13
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
110021+13
ف
5
نيفتشينيفتشيNEF
110010+13
ف
6
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
110010+13
ف
7
الأهليالأهليالأهلي
10101101
ت
8
الاتحادالاتحادالاتحاد
10101101
ت
9
الشمالالشمالالشمال
10101101
ت
10
باختاكورباختاكورباختاكور
10101101
ت
11
الغرافةالغرافةالغرافة
100112-10
خ
12
الوصلالوصلالوصل
100112-10
خ
13
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al Jawiyaالقوة الجوية
100101-10
خ
14
تراكتورتراكتورتراكتور
100101-10
خ
15
السدالسدالسد
100103-30
خ
16
النصرالنصرالنصر
100104-40
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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