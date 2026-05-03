ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف إيفرتون نظيره مانشستر سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب هيل ديكنسون. 

مانشستر سيتي يدخل اللقاء منتشيًا بعدما باتت حظوظ التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في يديه تمامًا عقب الفوز على آرسنال شريطة أن يفوز كل مبارياته المتبقية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الإثنين 4 مايو 2026، على ملعب هيل ديكنسون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

4-2-3-1

1
جوردان بيكفورد
5
مايكل كين
6
جيمس تاركوسكي
16
فيتالي ميكولينكو
15
جيك أوبراين
7
دوايت ماكنيل
37
جيمس جارنر
27
ادريسا غاي
22
كيرنان ديوسبري هال
10
إليمان نداي
9
بيتو
25
جيانلويجي دوناروما
27
ماتيوس نونيز
45
عبد القدير خوسانوف
21
ريان آيت نوري
15
مارك جويهي
11
جيريمي دوكو
33
نيكو أوريلي
20
بيرناردو سيلفا
42
أنطوان سيمينيو
10
ريان شرقي
9
إرلينج هالاند

البدلاء

المدرب

  • ديفيد مويس

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج إيفرتون ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إيفرتون ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

آخر 5 مباريات

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

