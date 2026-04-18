الدوري الإنجليزي الممتاز
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتطلع عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب هيل ديكنسون الذي يستضيف واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي بين إيفرتون وليفربول.

ليفربول بحتل المركز الخامس ويسعى للاستفادة من مواجهات القمة هذه الجولة لتحسين موقعه في الجدول، بينما إيفرتون يحتل المركز الثامن ويضع المشاركة الأوروبية نصب عينيه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟


موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 19 أبريل 2026، على ملعب هيل ديكنسون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟


تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.


المعلق

beIN SPORTS 1

عصام الشوالي

TOD TV


كيف تشاهد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟


يمكن مشاهدة مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026


1
جوردان بيكفورد
32
جاراد برانثوايت
16
فيتالي ميكولينكو
6
جيمس تاركوسكي
15
جيك أوبراين
22
كيرنان ديوسبري هال
10
إليمان نداي
27
ادريسا غاي
7
دوايت ماكنيل
37
جيمس جارنر
9
بيتو
25
جيورجي مامارداشفيلي
5
إبراهيما كوناتي
30
جيريمي فريمبونج
6
ميلوس كيركيز
4
فيرجيل فان دايك
7
فلوريان فيرتس
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
11
محمد صلاح
8
دومينيك سوبوسلاي
18
كودي جاكبو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديفيد مويس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت


نتائج إيفرتون وليفربول في المباريات الأخيرة



إيفرتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات إيفرتون وليفربول الأخيرة


إيفرتون

آخر 5 مباريات

ليفربول

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5



