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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoتشيلسي
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون ضد تشيلسي
إيفرتون
تشيلسي
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب هيل ديكنسون مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
هيل ديكينسون


ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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كيف تشاهد مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027


التشكيلات المحتملة إيفرتون ضد تشيلسي

4-2-3-1
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
page.match.formation.title
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
3-4-2-1
جوردان بيكفوردجوردان بيكفوردمايكل كينمايكل كينأينسلي مايتلاند نيلزأينسلي مايتلاند نيلزجاراد برانثوايتجاراد برانثوايتجيمس تاركوسكيجيمس تاركوسكيجيمس جارنرجيمس جارنرجاك جريليشجاك جريليشH. ArmstrongH. Armstrongكيرنان ديوسبري هالكيرنان ديوسبري هالبيرنان جونسونبيرنان جونسونثيرنو باريثيرنو باريإيميليانو مارتينيزإيميليانو مارتينيزليفي كولويلليفي كولويلماكسينس لاكرواماكسينس لاكرواجوش أتشيمبونججوش أتشيمبونججوردان هندرسونجوردان هندرسونمويسيس كايسيدومويسيس كايسيدومورجان روجرزمورجان روجرزكول بالمركول بالمربيب تشافاريابيب تشافاريابيدرو نيتوبيدرو نيتوجواو بيدروجواو بيدرو
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
4-2-3-1
إيفرتون

التشكيلة الأساسية

تشيلسي

المدرب

  • ديفيد مويس
  • تشابي ألونسو


نتائج إيفرتون وتشيلسي في المباريات الأخيرة


إيفرتون

إيفرتون - المستوى

مان يونايتد
ت2-2
توتنهام
ت0-0
وولفرهامبتون
ف1-0
ابسويتش
ف1-0
هال سيتي
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
تشيلسي

تشيلسي - المستوى

آرسنال
خ2-1
ليدز
ف6-3
هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
بورنموث
ف5-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات إيفرتون وتشيلسي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلتشيلسي
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
3
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
2
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
1
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي badge
تشيلسي
تشيلسي
6
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
3الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5


ترتيب إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
6600165+1118
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
6240126+610
ت
ف
ت
ت
ت
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
624085+310
ت
ف
ت
ت
ت
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
63121513+210
ف
خ
ت
خ
ف
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
623186+29
ت
خ
ت
ت
ف
9
ليفربولليفربولليفربول
62317709
خ
ف
ت
ف
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
6303912-39
ف
خ
ف
خ
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
62221013-38
خ
ف
خ
ت
ف
12
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
14
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
6123611-55
ت
ف
خ
ت
خ
17
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
18
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
20
فولهامفولهامفولهام
6024610-42
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط


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