ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب سان سيرو مواجهة قوية تجمع بين إيطاليا وفرنسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 سان سيرو

المباريات التالية إيطاليا دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول 14:45 فرنسا شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج إيطاليا وفرنسا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إيطاليا وفرنسا في المباريات الأخيرة

ترتيب إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027