ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره التركي على ملعب "ريناتو دالارا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المباراة تأتي بينما يحتل الإيطاليون المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويسعون للفوز والاستفادة من نتيجة المباراة الأخرى بين فرنسا وبلجيكا.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 5 أكتوبر 2026 على ملعب "ريناتو دالارا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 ريناتو دالارا





ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

كيف تشاهد مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.









beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي





التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج إيطاليا وتركيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إيطاليا وتركيا في المباريات الأخيرة









ترتيب إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 فرنسا فرنسا 3 2 1 0 3 1 +2 7 ت ف ف 2 بلجيكا بلجيكا 3 2 0 1 5 1 +4 6 ف خ ف 3 إيطاليا إيطاليا 3 1 1 1 5 4 +1 4 ت ف خ 4 تركيا تركيا 3 0 0 3 1 8 -7 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



