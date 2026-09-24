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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoإيطاليا
الأولمبيكو
team-logoبلجيكا
شاهد على beIN SPORTS 6
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا ضد بلجيكا
إيطاليا
بلجيكا
إيطاليا
بلجيكا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره بلجيكا على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الإيطاليون يريدون الظهور بأفضل شكل للعودة من الباب الكبير تحت قيادة مدربهم روبرتو مانشيني بعد فترة من الإخفاقات المتتالية.


وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 25 سبتمبر 2026 على ملعب "الأولمبيكو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 6.

من معلق مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 6

علي سعيد الكعبي


كيف تشاهد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة إيطاليا ضد بلجيكا

4-3-3
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
التشكيل
بلجيكا crest
بلجيكا
بلجيكا
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دوناروماريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريجيورجيو سكالفينيجيورجيو سكالفينيمايكل كايوديمايكل كايوديأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيساندرو توناليساندرو تونالينيكولو باريلانيكولو باريلانيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليمويس كينمويس كينجياكومو راسبادوريجياكومو راسبادوريفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتوسيني لامينسسيني لامينستيموثي كاستانييتيموثي كاستانييماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرزينو ديباستزينو ديباستناثان نجويناثان نجويدودي لوكيباكيودودي لوكيباكيويوري تيليمانسيوري تيليمانسكيفين دي بروينكيفين دي بروينteam-logoدييجو موريراروميو لافياروميو لافياتشارلز دي كاتيلاييرتشارلز دي كاتيلايير
بلجيكا crest
بلجيكا
بلجيكا
4-3-3
إيطاليا

التشكيلة الأساسية

بلجيكا

المدرب

  • روبرتو مانشيني
  • مارك فان بوميل


نتائج إيطاليا وبلجيكا في المباريات الأخيرة


إيطاليا

إيطاليا - المستوى

النرويج
خ1-4
أيرلندا الشمالية
ف2-0
البوسنة
خ1-1
لوكسمبورج
ف0-1
اليونان
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بلجيكا

بلجيكا - المستوى

إيران
ت0-0
نيوزيلندا
ف1-5
السنغال
ف3-2
أمريكا
ف1-4
إسبانيا
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إيطاليا وبلجيكا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إيطالياتعادلبلجيكا
4
1
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
1
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
إيطاليا badge
إيطاليا
إيطاليا
2
انتهت
9الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5


ترتيب إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بلجيكابلجيكابلجيكا
00000000
2
فرنسافرنسافرنسا
00000000
3
إيطالياإيطالياإيطاليا
00000000
4
تركياتركياتركيا
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


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