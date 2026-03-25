ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره الأيرلندي الشمالي في مواجهة قوية ضمن نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإيطالي المباراة ولا يريد ترك أي هامش للخطأ، كي لا يغيب "الآتزوري" للمرة الثالثة تواليًا عن المونديال.

في حال فوز إيطاليا بمباراة أيرلندا الشمالية، فسيكنون الخصم التالي هو الفائز من ويلز أو البوسنة والهرسك خارج الديار.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، هو يوم الخميس 26 مارس، على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرجامو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إيطاليا وأيرلندا الشمالية في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إيطاليا وأيرلندا الشمالية في المباريات الخمس الأخيرة