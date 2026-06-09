ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الودية ضد فريق كوستاريكا بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب توماس توخيل يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم أمام منتخب بنما على وجه التحديد ولذلك وقع اختياره على المنتخب الكوستاريكي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، على ستاد إنتر كو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 1 HD لبث المواجهة بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Sports 1 محمد بركات TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكوستاريكا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

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نتائج إنجلترا وكوستاريكا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وكوستاريكا في المباريات الأخيرة