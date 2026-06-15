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team-logoكرواتيا
شاهد على beIN SPORTS MAX
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

إنجلترا ضد كرواتيا
القنوات الناقلة
كأس العالم
إنجلترا
كرواتيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الإنجليزي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب كرواتيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" في دالاس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثامنة عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 12
إيه تي آند تي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وجواد بدة.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 2
beIN Max 4جواد بدة
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد كرواتيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • زلاتكو داليتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

كرواتيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة

إنجلترا

آخر 5 مباريات

كرواتيا

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إنجلترا وكرواتيا في مجموعات كأس العالم 2026

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