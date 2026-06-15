ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
المنتخب الإنجليزي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب كرواتيا.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 على ملعب "إيه تي آند تي" في دالاس الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثامنة عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وجواد بدة.
كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|علي سعيد الكعبي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|جواد بدة
|TOD