ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ويمبيلي مواجهة قوية تجمع بين إنجلترا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.
وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.
متى موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 12 نوفمبر 2026 على ملعب ويمبلي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.
من معلق مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟
اختارت شبكة بي إن سبورتس، حفيظ دراجي، للتعليق على مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.
beIN SPORTS HD 3
حفيظ دراجي
كيف تشاهد مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.
وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.
التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد كرواتيا
التشكيلة الأساسية
المدرب
- توماس توخيل
- سلافين بيليتش
نتائج إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات إنجلترا وكرواتيا في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب إنجلترا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027
المجموعة الثالثة
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|5
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|3
|0
|1
|14
|3
|+11
|9
ف
ف
ف
خ
|3
|4
|1
|0
|3
|4
|14
|-10
|3
خ
خ
خ
ف
|4
|4
|0
|0
|4
|2
|10
|-8
|0
خ
خ
خ
خ