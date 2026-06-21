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كأس العالم
team-logoإنجلترا
جيليت
team-logoغانا
شاهد على beIN SPORTS MAX
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

إنجلترا ضد غانا
القنوات الناقلة
كأس العالم
إنجلترا
غانا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يواجه منتخب إنجلترا نظيره غانا في الجولة الثانية من مباريات كأس العالم 2026.

المنتخب الإنجليزي انتصر في مباراته الأولى على كرواتيا بنتيجة 4-2 ليتصدر المجموعة.

كما أنّ غانا يتواجد في المركز الثاني بعد الفوز بهدف نظيف على بنما في الجولة الأولى.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 على ملعب "جيليت" في بوسطن الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثامنة عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 12
جيليت

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق حفيظ دراجي وحسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحفيظ دراجي
beIN Max 2
beIN Max 4حسن العيدروس
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وغانا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد غانا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلوس كيروش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وغانا في المباريات الأخيرة

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

غانا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وغانا في المباريات الأخيرة

إنجلترا

المباراة الأخيرة

غانا

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب إنجلترا وغانا في مجموعات كأس العالم 2026

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