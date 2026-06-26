ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه منتخب إنجلترا نظيره بنما في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2026.

المنتخب الإنجليزي انتصر في مباراته الأولى على كرواتيا بنتيجة 4-2 قبل التعادل مع غانا بهدف لمثله ليتصدر المجموعة.

أما بنما فودّع المونديال بعد خسارة أول مباراتين ولا تمثل المواجهة سوى أهمية شرفية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف" في نيويورك الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR عصام الشوالي beIN Max 1 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة بنما ضد إنجلترا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس كريستيانسن التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وبنما في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وبنما في المباريات الأخيرة

بنما المباراة الأخيرة إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار إنجلترا 6 - 1 بنما 1 الأهداف المسجلة 6 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

ترتيب إنجلترا وبنما في مجموعات كأس العالم 2026