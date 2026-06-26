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كأس العالم
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ميتلايف
team-logoإنجلترا
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

بنما ضد إنجلترا
القنوات الناقلة
كأس العالم
إنجلترا
بنما

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يواجه منتخب إنجلترا نظيره بنما في الجولة الثالثة من مباريات كأس العالم 2026.

المنتخب الإنجليزي انتصر في مباراته الأولى على كرواتيا بنتيجة 4-2 قبل التعادل مع غانا بهدف لمثله ليتصدر المجموعة.

أما بنما فودّع المونديال بعد خسارة أول مباراتين ولا تمثل المواجهة سوى أهمية شرفية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 28 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف" في نيويورك الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 12
ميتلايف

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  لبث المواجهة بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 1
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة بنما ضد إنجلترا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس كريستيانسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا وبنما في المباريات الأخيرة

بنما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين إنجلترا وبنما في المباريات الأخيرة

بنما

المباراة الأخيرة

إنجلترا

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب إنجلترا وبنما في مجموعات كأس العالم 2026

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