ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ونابولي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

النيراتزوري حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسيطر على البطولات المحلية، ويبحث الموسم الحالي عن الحفاظ على ألقابه.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر ونابولي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 5 سبتمبر 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 12:00 جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج إنتر ونابولي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر ومونزا في المباريات الأخيرة





ترتيب إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027







