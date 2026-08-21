هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoمونزا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ضد مونزا
إنتر
مونزا
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر ومونزا في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.

النيراتزوري حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسيطر على البطولات المحلية، ويبحث الموسم الحالي عن الحفاظ على ألقابه.

على الجانب الأخر عاد مونزا إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ويحاول البقاء وتقديم موسمًا أفضل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر ومونزا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 3 مايو 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 1
جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنتر ضد مونزا

3-5-2
إنتر crest
إنتر
إنتر
التشكيل
مونزا crest
مونزا
MON
3-4-2-1
1جوسيب مارتينيز31يان بيسيك95أليساندرو باستوني25مانويل أكانجي7بيوتر زيلينسكي17أندي ضيوف20هاكان تشالهان أوغلو23نيكولو باريلا32فيديريكو ديماركو10لاوتارو مارتينيز94فرانشيسكو بيو إسبوزيتو1سامويل بيتزيناكو15فيليبو ديلي كاري60ايدي كواديو44اندريا كاربوني7ريكاردو مانجاس8F. Ondoa9باتريك كوتروني28أندريا كولباني19صامويل بيرينديلي14ايبينيزير اكينسانميرو10G. Varela
مونزا crest
مونزا
MON
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

مونزا

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • إيفان يوريتش


نتائج إنتر ومونزا في المباريات الأخيرة


إنتر

إنتر - المستوى

KSC
ف1-2
مان سيتي
ف1-1
ميلان
ت1-1
يوفنتوس
ف1-2
بيتيس
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
MON

MON - المستوى

جلطة سراي
ف0-2
ARI
خ1-3
MIL
ف4-2
BSP
ت3-3
AVE
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر ومونزا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنترتعادلمونزا
4
1
0
وديات الأندية
مونزا badge
مونزا
MON
2
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
3
مونزا badge
مونزا
MON
2
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
MON
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
مونزا badge
مونزا
MON
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
5
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
2
مونزا badge
مونزا
MON
0
انتهت
13الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب إنتر ومونزا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ميلانميلانميلان
00000000
2
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
00000000
3
بولونيابولونيابولونيا
00000000
4
كالياريكالياريكالياري
00000000
5
كوموكوموكومو
00000000
6
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
00000000
7
فروسينونيفروسينونيFRC
00000000
8
جنوىجنوىجنوى
00000000
9
إنترإنترإنتر
00000000
10
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
00000000
11
لاتسيولاتسيولاتسيو
00000000
12
ليتشيليتشيليتشي
00000000
13
مونزامونزاMON
00000000
14
بارمابارمابارما
00000000
15
روماروماروما
00000000
16
نابولينابولينابولي
00000000
17
ساسولوساسولوساسوولو
00000000
18
تورينوتورينوتورينو
00000000
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
00000000
20
فينيسيافينيسياVEN
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل