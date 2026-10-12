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دوري أبطال أوروبا
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoكلوب بروج
شاهد على beIN SPORTS 6
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
إنتر ضد كلوب بروج
إنتر
كلوب بروج
إنجلترا
فرنسا
إيطاليا
بلجيكا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد جوزيبي مياتزا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر وكلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
جوسيبي مياتزا


ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


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خليل البلوشي


كيف تشاهد مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنتر ضد كلوب بروج

3-5-2
إنتر crest
إنتر
إنتر
التشكيل
كلوب بروج crest
كلوب بروج
كلوب بروج
4-2-3-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزيان بيسيكيان بيسيكمانويل أكانجيمانويل أكانجيأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيفيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوألكسندر ستانكوفيتشألكسندر ستانكوفيتشبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيأندي ضيوفأندي ضيوفنيكولو باريلانيكولو باريلالاوتارو مارتينيزلاوتارو مارتينيزماركوس تورامماركوس توراميان سومريان سومرخواكين سيسخواكين سيسكيرياني سابيكيرياني سابيبراندون ميشيلبراندون ميشيلهان بيوم ليهان بيوم ليF. PottsF. Pottsهوغو فيتلسينهوغو فيتلسينهانز فاناكينهانز فاناكينJ. VirgiliJ. Virgiliكارلوس فوربسكارلوس فوربسنيكولو تريسولدينيكولو تريسولدي
كلوب بروج crest
كلوب بروج
كلوب بروج
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

كلوب بروج

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • إيفان ليكو


نتائج إنتر وكلوب بروج في المباريات الأخيرة


إنتر

إنتر - المستوى

ريال مدريد
خ2-1
أودينيزي
ف5-3
روما
ت2-2
LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كلوب بروج

كلوب بروج - المستوى

LOM
ف0-1
أستون فيلا
خ2-3
ANT
ف3-1
جينك
ف3-0
RAA
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وكلوب بروج في المباريات الأخيرة



ترتيب إنتر وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16


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