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الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جوسيبي مياتزا
team-logoفيورنتينا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
إنتر ضد فيورنتينا
إنتر
فيورنتينا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وفيورنتينا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وفيورنتينا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
جوسيبي مياتزا


ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة إنتر ضد فيورنتينا

3-5-2
إنتر crest
إنتر
إنتر
page.match.formation.title
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
4-2-3-1
جوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزمانويل أكانجيمانويل أكانجييان بيسيكيان بيسيكأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيأندي ضيوفأندي ضيوفبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشنيكولو باريلانيكولو باريلافيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيماركوس تورامماركوس تورامفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتودافيد دي خيادافيد دي خياVieryVieryمارين بونجراتشيتشمارين بونجراتشيتشأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزرادو دراجوسينرادو دراجوسينشير ندورشير ندورنيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليteam-logoبيدرو جونسالفيساليو نجياليو نجيفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونوteam-logoماتيو بيليغرينو
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
3-5-2
إنتر

التشكيلة الأساسية

فيورنتينا

المدرب

  • كريستيان كيفو
  • باولو فانولي


نتائج إنتر وفيورنتينا في المباريات الأخيرة


إنتر

إنتر - المستوى

LUM
ف2-0
بارما
ف3-0
كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
شاختار
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

فينيزيا
ف2-4
بيزا
ف3-0
نابولي
ت1-1
جنوى
خ2-1
كومو
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات إنتر وفيورنتينا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنترتعادلفيورنتينا
3
1
1
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
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إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
3
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فيورنتينا
فيورنتينا
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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إنتر
إنتر
2
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فيورنتينا
فيورنتينا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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فيورنتينا
فيورنتينا
3
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إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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فيورنتينا
فيورنتينا
0
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إنتر
إنتر
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب إنتر وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
تورينوتورينوتورينو
8413119+213
ف
ف
ف
ت
خ
8
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
9
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
10
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
82151316-37
خ
ف
خ
ف
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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