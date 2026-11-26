يستعد ملعب جيوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وجنوى في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة إنتر وجنوى في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 28 نوفمبر 2026، على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 28 نوفمبر 2026 - 14:45 جوسيبي مياتزا

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وجنوى في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج إنتر وجنوى في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر وجنوى في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027