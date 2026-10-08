ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوسيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وبارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
إنتر يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بارما المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة إنتر وبارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 10 أكتوبر 2026، على استاد جوسيبي مياتزا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة إنتر ضد بارما
التشكيلة الأساسية
المدرب
- كريستيان كيفو
- ألبرتو جيلاردينو
نتائج إنتر وبارما في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات إنتر وبارما في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب إنتر وبارما في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|4
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
ف
ت
ت
ف
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
ت
ف
ف
خ
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
ت
ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
ف
ف
ف
ت
|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
خ
ف
ت
ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|5
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|5
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|4
ت
ف
خ
خ
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|19
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ