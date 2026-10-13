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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoنيويورك سيتي
شاهد على Apple TV
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 .. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي ونيويورك سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 هو الخميس 15 أكتوبر 2026 على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأمريكي - الجولة 29
ملعب نو


ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي


التشكيلات المحتملة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي

المدرب

  • كريستيان كيلي غونزاليز


نتائج إنتر ميامي ونيويورك سيتي في المباريات الأخيرة


إنتر ميامي

إنتر ميامي - المستوى

ناشفيل
ت2-2
كروز آزول
ف2-0
سان دييجو
ت2-2
كولومبوس كرو
خ2-1
دي سي يونايتد
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نيويورك سيتي

نيويورك سيتي - المستوى

نيو إنجلاند
خ1-2
ريال سالت ليك
ف0-2
ريد بولز
خ0-1
أتلانتا يونايتد
ت2-2
شيكاغو فاير
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي ونيويورك سيتي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنتر مياميتعادلنيويورك سيتي
3
2
0
الدوري الأمريكي
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نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
2
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إنتر ميامي
إنتر ميامي
3
انتهت
الدوري الأمريكي
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إنتر ميامي
إنتر ميامي
5
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نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
1
انتهت
الدوري الأمريكي
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نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
0
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إنتر ميامي
إنتر ميامي
4
انتهت
الدوري الأمريكي
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إنتر ميامي
إنتر ميامي
2
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نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
2
انتهت
الدوري الأمريكي
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نيويورك سيتي
نيويورك سيتي
1
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إنتر ميامي
إنتر ميامي
1
انتهت
15الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب إنتر ميامي ونيويورك سيتي في الدوري الأمريكي


الشرقي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ناشفيلناشفيلناشفيل
2819635922+3763
ف
ف
ف
ت
خ
2
إنتر مياميإنتر مياميإنتر ميامي
28131056850+1849
ف
خ
ت
ت
ت
3
شيكاغو فايرشيكاغو فايرشيكاغو فاير
2814685140+1148
ف
ف
ف
خ
خ
4
نيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند
28144104539+646
خ
خ
ف
ف
ف
5
شارلوتشارلوتتشارلوت
2813785040+1046
ف
خ
ف
ت
ف
6
فيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيون
28126105645+1142
ف
ف
ف
ف
ف
7
أورلاندو سيتيأورلاندو سيتيأورلاندو سيتي
28114135166-1537
ف
خ
خ
ف
ف
8
نيويورك ريد بولزنيويورك ريد بولزريد بولز
28106123852-1436
ف
خ
ف
ف
خ
9
سينسيناتيسينسيناتيسينسيناتي
279995865-736
ف
خ
ت
ت
خ
10
نيويورك سيتينيويورك سيتينيويورك سيتي
2889114238+433
خ
ت
خ
ف
خ
11
تورونتوتورونتوتورونتو
28711104152-1132
ف
خ
خ
خ
ف
12
دي سي يونايتددي سي يونايتددي سي يونايتد
2761293446-1230
خ
ت
خ
ت
ف
13
كولومبوس كروكولومبوس كروكولومبوس كرو
2885154146-529
خ
ف
ف
خ
خ
14
أتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتد
2876153348-1527
خ
ت
ف
ت
خ
15
مونتريالمونتريالمونتريال
2866163556-2124
خ
ف
خ
خ
خ
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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