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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoناشفيل
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي ضد ناشفيل
ناشفيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف إنتر ميامي نظيره ناشفيل، الجمعة بملعب نو، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يحمله في الوقت الحالي بعد أن أحرزه لأول مرة في الموسم الماضي.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأمريكي - الجولة 25
ملعب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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نتائج إنتر ميامي وناشفيل في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ناشفيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وناشفيل في الخمس مباريات الأخيرة

إنتر ميامي

آخر 5 مباريات

ناشفيل

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب إنتر ميامي وناشفيل في كأس الدوريات 2026

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