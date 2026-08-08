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كأس الدوريات الأمريكية
team-logoإنتر ميامي
team-logoمونتيري
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
كأس الدوريات الأمريكية
إنتر ميامي ضد مونتيري
مونتيري

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف إنتر ميامي نظيره مونتيري المكسيكي، الجمعة بملعب نو، في كأس الدوريات الأمريكية 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يجمع بين الأندية المنتمية للدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي الممتاز.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 هو يوم السبت 8 أغسطس على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

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كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 2

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة الثانية من كأس الدوريات، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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نتائج إنتر ميامي ومونتيري في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

مونتيري
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي ومونتيري في الخمس مباريات الأخيرة

إنتر ميامي

آخر مباراتان

مونتيري

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

2

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2

ترتيب إنتر ميامي ومونتيري في كأس الدوريات 2026

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