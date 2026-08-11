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كأس الدوريات الأمريكية
team-logoإنتر ميامي
team-logoكلوب ليون
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
كأس الدوريات الأمريكية
إنتر ميامي ضد كلوب ليون
كلوب ليون

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف إنتر ميامي نظيره ليون المكسيكي، الجمعة بملعب نو، في كأس الدوريات الأمريكية 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته لإحراز اللقب الذي يجمع بين الأندية المنتمية للدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي الممتاز.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026 هو يوم الخميس 13 أغسطس على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

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كأس الدوريات الأمريكية - الجولة 3

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الجولة الثانية من كأس الدوريات، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


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نتائج إنتر ميامي وليون في المباريات الأخيرة

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ليون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وليون في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي وليون في كأس الدوريات 2026

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