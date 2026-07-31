ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد "نو" مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين إنتر ميامي وكولومبوس كرو، لحساب الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

ويريد إنتر ميامي الاستمرار بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025، ويواجه كولومبوس كرو صاحب المركز الحادي عشر في جدول الشرق.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 2 أغسطس 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 18 1 أغسطس 2026 - 19:30 ملعب نو

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج إنتر ميامي وكولومبوس كرو في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وكولومبوس كرو في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي وكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2026