ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي وشارلوت إفي سي، منتصف ليل الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 59 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي.

لكن يمكن المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وشارلوت إفي سي في الدوري الأمريكي 2026، هو منتصف ليل الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل الأحد (00:00) بتوقيت السعودية، الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة إنتر ميامي - شارلوت إف سي الموعد الأحد 8 نوفمبر 2026 التوقيت 00:00 السعودية، 01:00 الإمارات الملعب نو القنوات الناقلة Apple TV

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