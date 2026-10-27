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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoسينسيناتي
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي ضد سينسيناتي
سينسيناتي
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة
الأرجنتين
مصر
المغرب
العراق
الجزائر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026 .. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي وسينسيناتي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026، هو الخميس 29 أكتوبر 2026، على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الأمريكي - الجولة 32
ملعب نو


ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي


التشكيلات المحتملة إنتر ميامي ضد سينسيناتي

المدرب

  • كريستيان كيلي غونزاليز


نتائج إنتر ميامي وسينسيناتي في المباريات الأخيرة


إنتر ميامي

إنتر ميامي - المستوى

كولومبوس كرو
خ2-1
دي سي يونايتد
ف4-0
نيويورك سيتي
ف2-0
أتلانتا يونايتد
ف1-3
ريد بولز
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
سينسيناتي

سينسيناتي - المستوى

أتلانتا يونايتد
ف1-3
نيو إنجلاند
خ2-3
كولومبوس كرو
خ0-2
دي سي يونايتد
ف2-1
دي سي يونايتد
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وسينسيناتي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

إنتر مياميتعادلسينسيناتي
3
1
1
الدوري الأمريكي
سينسيناتي badge
سينسيناتي
سينسيناتي
3
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
5
انتهت
الدوري الأمريكي
سينسيناتي badge
سينسيناتي
سينسيناتي
0
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
4
انتهت
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0
سينسيناتي badge
سينسيناتي
سينسيناتي
0
انتهت
الدوري الأمريكي
سينسيناتي badge
سينسيناتي
سينسيناتي
3
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
0
انتهت
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي badge
إنتر ميامي
إنتر ميامي
2
سينسيناتي badge
سينسيناتي
سينسيناتي
0
انتهت
11الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5


ترتيب إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي


الشرقي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ناشفيلناشفيلناشفيل
3121736623+4370
ف
ت
ف
ف
ف
2
نيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند ريفولوشننيو إنجلاند
31174105142+955
ف
ف
ف
خ
خ
3
إنتر مياميإنتر مياميإنتر ميامي
31151067353+2055
خ
ف
ف
ف
خ
4
شيكاغو فايرشيكاغو فايرشيكاغو فاير
31156105546+951
ف
خ
خ
ف
ف
5
شارلوتشارلوتتشارلوت
31138105548+747
خ
ت
خ
ف
خ
6
فيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيونفيلادلفيا يونيون
31137116250+1246
خ
ت
ف
ف
ف
7
أورلاندو سيتيأورلاندو سيتيأورلاندو سيتي
31126136072-1242
ت
ف
ت
ف
خ
8
سينسيناتيسينسيناتيسينسيناتي
31119116471-742
ف
ف
خ
خ
ف
9
نيويورك ريد بولزنيويورك ريد بولزريد بولز
31116144156-1539
ف
خ
خ
ف
خ
10
كولومبوس كروكولومبوس كروكولومبوس كرو
31115155049+138
ف
ف
ف
خ
ف
11
تورونتوتورونتوتورونتو
31812114859-1136
خ
ف
ت
ف
خ
12
نيويورك سيتينيويورك سيتينيويورك سيتي
31811124543+235
ت
ت
خ
خ
ت
13
دي سي يونايتددي سي يونايتددي سي يونايتد
31712123855-1733
خ
خ
خ
ف
خ
14
أتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتدأتلانتا يونايتد
3186173954-1530
خ
خ
ف
خ
ت
15
مونتريالمونتريالمونتريال
3167183662-2625
خ
ت
خ
خ
ف
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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