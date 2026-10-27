ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي وسينسيناتي، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي سيتي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026، هو الخميس 29 أكتوبر 2026، على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الجولة 32 28 أكتوبر 2026 - 19:30 ملعب نو





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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.





التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي









نتائج إنتر ميامي وسينسيناتي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر ميامي وسينسيناتي في المباريات الأخيرة









ترتيب إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي



