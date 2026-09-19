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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoسان دييجو
شاهد على Apple TV
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
إنتر ميامي ضد سان دييجو
سان دييجو
الدوري الأمريكي
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 .. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف ملعب "نو" مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 .

وتقام المباراة القوية لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأمريكي وسط رغبة كبيرة من رفاق ليونيل ميسي في حصد لقب جديد.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 هو الإثنين 21 سبتمبر 2026 على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية صباحا(02:00) بتوقيت السعودية، الثالثة (03:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الأمريكي - الجولة 26
ملعب نو


ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV



نتائج إنتر ميامي وسان دييجو في المباريات الأخيرة


إنتر ميامي

إنتر ميامي - المستوى

مونتريال
ف7-1
أتلانتا يونايتد
ت2-2
شيكاغو فاير
ت1-1
ناشفيل
ت2-2
كروز آزول
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
سان دييجو

سان دييجو - المستوى

كولورادو رابيدز
ف3-0
جالاكسي
ف3-1
أورلاندو سيتي
خ1-0
سان خوسيه إيرثكويكس
خ2-3
فيلادلفيا يونيون
خ0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
8/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات إنتر ميامي وسان دييجو في المباريات الأخيرة



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