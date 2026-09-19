ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "نو" مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 .

وتقام المباراة القوية لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأمريكي وسط رغبة كبيرة من رفاق ليونيل ميسي في حصد لقب جديد.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 هو الإثنين 21 سبتمبر 2026 على ملعب "نو".

وتنطلق صافرة البداية في الثانية صباحا(02:00) بتوقيت السعودية، الثالثة (03:00) بتوقيت الإمارات.





الدوري الأمريكي - الجولة 26 20 سبتمبر 2026 - 19:00 ملعب نو





ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي وسان دييجو في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات إنتر ميامي ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV









نتائج إنتر ميامي وسان دييجو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إنتر ميامي وسان دييجو في المباريات الأخيرة







