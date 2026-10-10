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الدوري الأمريكي
team-logoإنتر ميامي
ملعب نو
team-logoدي سي يونايتد
شاهد المباراة عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
القنوات الناقلة
إنتر ميامي ضد دي سي يونايتد
دي سي يونايتد
الولايات المتحدة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها على الإنترنت

يستضيف ملعب نو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين إنتر ميامي ودي سي يونايتد، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026-2027.

ويدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب القسم الشرقي، برصيد 46 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على المتصدر وتقليص الفارق معه.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV.

كيف تشاهد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

المباريات التالية
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إنتر ميامي

الدوري الأمريكي

10 أكتوبر 2026

دي سي يونايتد

دي سي يونايتد

متى موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة إنتر ميامي ودي سي يونايتد في الدوري الأمريكي 2026، هو فجر الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف فجرا (02:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف فجرا (03:30) بتوقيت الإمارات.

المباراة إنتر ميامي - دي سي يونايتد
الموعد الأحد 11 أكتوبر 2026
التوقيت 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات
الملعب نو
القنوات الناقلةApple TV

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