ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف نادي إلتشي نظيره ريال مدريد على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد تعثر في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي وذلك بالخسارة أمام ريال بيتيس، لكن يبدو أنّ الملكي يعاني خارج ملعبه.

ويبحث الملكي عن الاستعداد لديربي بأفضل شكل ممكن، ولذلك لا بديل عن الفوز خاصة وأنّ برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة.

أما إلتشي، فلم يفز في أي مباراة حتى الآن ولديه نقطتين فقط في أول 5 جولات ويتواجد في المركز قبل الأخير.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً (23:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإسباني - الجولة 6 15 سبتمبر 2026 - 15:30 مانويل مارتينيز فاليرو





ما القنوات الناقلة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 2.

من معلق مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

خصصت شبكة بي إن سبورتس حفيظ دراجي للتعليق على المباراة عبر beIN SPORTS 2.









beIN SPORTS HD 2 حفيظ دراجي





كيف تشاهد مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027









نتائج إلتشي وريال مدريد في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات إلتشي وريال مدريد في المباريات الأخيرة









ترتيب إلتشي وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027







