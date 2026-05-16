ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مباراة لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني 2025-2026 والتي تجمع إشبيلية بالضيف ريال مدريد.

ريال مدريد مر بموسم كارثي مني فيه بصفر بطولات، بينما إشبيلية مر بموسم معقد ويريد الفكاك من معركة الهبوط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني  2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 17 مايو 2026، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

1
اوديسياس فلاشوديموس
3
سيزار أزبيليكويتا
36
Oso
12
غابريال سوازو
2
خوسيه انخيل كارمونا
4
كيكي سالاس
11
روبن فارجاس
18
لوسيان أغومي
20
جبريل سو
9
اكور ادامز
17
نيال موباي
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
20
فيران جارسيا
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
14
أوريلين تشواميني
21
براهيم دياز
6
إدواردو كامافينجا
5
جود بيلينجهام
7
فينيسيوس جونيور
16
غونزالو غارسيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس جارسيا

البدلاء

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج إشبيلية وريال مدريد في المباريات الأخيرة

إشبيلية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات إشبيلية وريال مدريد في المباريات الأخيرة

إشبيلية

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

