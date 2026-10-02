ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره التشيكي على ملعب "نويفو كارلوس تارتيري" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز في مجموعة قوية يحتل الإسبان صدارتها برصيد 6 نقاط وفي ذيل المجموعة يأتي التشيكيون دون نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو السبت 3 أكتوبر 2026 على ملعب "نويفو كارلوس تارتيري".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 14:45 كارلوس تارتيري





ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.









beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج إسبانيا والتشيك في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات إسبانيا والتشيك في المباريات الأخيرة









ترتيب إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 2 2 0 0 7 3 +4 6 ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 2 1 0 1 4 3 +1 3 ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 2 1 0 1 3 5 -2 3 خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 2 0 0 2 1 4 -3 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



