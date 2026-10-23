ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد بلو إنرجي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وميلان في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد بلو إنرجي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 15:45 فريولي





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ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج أودينيزي وميلان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات أودينيزي وميلان في المباريات الأخيرة





ترتيب أودينيزي وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027



