يستعد ملعب فريولي لاستقبال مباراة مهمة تجمع أودينيزي وفيورنتينا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة أودينيزي وفيورنتينا في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 29 نوفمبر 2026، على ملعب فريولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف مساءً (15:30) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 29 نوفمبر 2026 - 06:30 فريولي

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ما القنوات الناقلة لمباراة أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أودينيزي وفيورنتينا في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج أودينيزي وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أودينيزي وفيورنتينا في المباريات الأخيرة

ترتيب أودينيزي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي 2026-2027