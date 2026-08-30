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الدوري التركي الممتاز
team-logoآميد سبورتيف
سيرانتيبي
team-logoطرابزون سبور
شاهد على beIN SPORTS 3شاهد على TOD TV
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
آميد سبورتيف ضد طرابزون سبور
آميد سبورتيف
محمد صلاح

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف أميد سبورتيف نظيره طرابزون سبور في مواجهة قوية في ثالث مباريات الفريقين في الدوري التركي 2026-2027 وذلك على ملعب سيرانتيبي ديسكي.

محمد صلاح تألق في مباراة الجولة الثانية وسجل هدفين ليقود فريقه للفوز على باشاك شهير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الجولة الثالثة من الدوري التركي 2026-2027  هو يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، على استاد سيرانتيبي ديسكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز
آميد سبورتيف crest
آميد سبورتيف
آميد سبورتيف
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
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الدوري التركي الممتاز - الجولة 3
سيرانتيبي

ما القنوات الناقلة لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 3 لبث المباراة بتعليق محمد بركات.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3محمد بركات
TOD TV

كيف تشاهد مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة آميد سبورتيف ضد طرابزون سبور

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيسنيك هاسي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فاتح تيكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أميد سبورتيف وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

آميد سبورتيف
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

طرابزون سبور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أميد سبورتيف وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

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