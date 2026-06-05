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المباريات الودية
team-logoالولايات المتحدة الأمريكية
سولجر فيلد
team-logoألمانيا
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الألماني مباراته الودية ضد مضيفه المنتخب الأمريكي بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب يوليان ناجلسمان يسعى للوصول للاستعداد بأفضل شكل ممكن للمونديال الذي يطمح فيه المانشافت لتعويض خيبات أمل النسخ السابقة منذ تحقيق اللقب في 2014.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟

موعد مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد سولدر فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية
سولجر فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة أون سبورت التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر منصات كورة بلس.

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القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORT PLUS-

التشكيل المتوقع لمباراة أمريكا وألمانيا الودية 2026

التشكيلات المحتملة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكيةHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestألمانيا
24
مات فريس
22
مارك مكينزي
13
تيم ريم
16
A. Freeman
2
سيرجينيو ديست
17
مالك تيلمان
8
ويستون ماكيني
4
تايلر آدمز
10
كريستيان بوليسيتش
5
أنتوني روبنسون
20
فلوريان بالوجون
1
مانويل نوير
22
دافيد راوم
6
يوزوا كيميش
15
نيكو شلوتيربيك
4
جوناثان تاه
5
اليكسندر بافلوفيتش
25
لينارت كارل
10
جمال موسيالا
23
فيليكس نميشا
17
فلوريان فيرتس
7
كاي هافرتيس

4-2-3-1

ألمانياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماوريسيو روبرتو بوكيتينو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوليان ناجلسمان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج أمريكا وألمانيا في المباريات الأخيرة

أمريكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ألمانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات أمريكا وألمانيا في المباريات الأخيرة

أمريكا

آخر 5 مباريات

ألمانيا

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

8

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
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