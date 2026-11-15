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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoألمانيا
الملعب الأولمبي في برلين
team-logoهولندا
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا ضد هولندا
ألمانيا
هولندا
ألمانيا
هولندا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن الملعب الأولمبي مواجهة قوية تجمع بين ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 16 نوفمبر 2026 على الملعب الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
الملعب الأولمبي في برلين
المباريات التالية
ألمانيا

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

16 نوفمبر 2026

هولندا

هولندا

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، حسن العيدروس، للتعليق على مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل في حينها.

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حسن العيدروس

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد هولندا

4-2-3-1
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
التشكيل
هولندا crest
هولندا
هولندا
4-2-3-1
مارك أندريه تير شتيجنمارك أندريه تير شتيجنناثانيال براونناثانيال براونجوناثان تاهجوناثان تاهنيكو شلوتيربيكنيكو شلوتيربيكفيليب تريوفيليب تريوديري شيرانتديري شيرانتاليكسندر بافلوفيتشاليكسندر بافلوفيتشفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزيوزوا كيميشيوزوا كيميشبراجان جرودابراجان جروداكاي هافرتيسكاي هافرتيسبارت فيربروجينبارت فيربروجينميكي فان دي فينميكي فان دي فينيوريان تيمبريوريان تيمبردينزل دومفريسدينزل دومفريسيان باول فان هيكيان باول فان هيككودي جاكبوكودي جاكبوتيون كووبميينيرزتيون كووبميينيرزتياني ريندرزتياني ريندرزجوي فيرمانجوي فيرمانكريسينسيو سامرفيلكريسينسيو سامرفيلدونيل ماليندونيل مالين
هولندا crest
هولندا
هولندا
4-2-3-1
ألمانيا

التشكيلة الأساسية

هولندا

المدرب

  • يورجن كلوب
  • تشافي هرنانديز

نتائج ألمانيا وهولندا في المباريات الأخيرة

ألمانيا

ألمانيا - المستوى

هولندا
ت1-1
اليونان
خ0-1
صربيا
ف2-0
اليونان
ت0-0
صربيا
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
هولندا

هولندا - المستوى

ألمانيا
ت1-1
صربيا
ف1-2
اليونان
ت2-2
صربيا
ف2-1
اليونان
ف7-0
الهدف المسجل (المستقبل)
14/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات ألمانيا وهولندا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

ألمانياتعادلهولندا
2
3
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
هولندا badge
هولندا
هولندا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هولندا badge
هولندا
هولندا
2
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
انتهت
المباريات الودية
هولندا badge
هولندا
هولندا
1
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هولنداهولنداهولندا
5320145+911
ف
ف
ت
ف
ت
2
اليوناناليوناناليونان
5221510-58
خ
ت
ت
ف
ف
3
ألمانياألمانياألمانيا
522163+38
ف
ت
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
5005411-70
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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