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كأس العالم
team-logoألمانيا
بي إم أو فيلد
team-logoكوت ديفوار
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
ألمانيا ضد كوت ديفوار
ألمانيا
كوت ديفوار

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات أثبتت جاهزيتها لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الألماني يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام كوت ديفوار بعدما حقق نتيجة كاسحة بالفوز على كوراساو 7-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026 هو السبت 20 يونيو 2026 على ملعب بي إم أو فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 5
بي إم أو فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 2
beIN Max 4جواد بدة
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد كوت ديفوار

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوليان ناجلسمان

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيميرس فاييه

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا وكوت ديفوار في المباريات الأخيرة

ألمانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

كوت ديفوار
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ألمانيا وكوت ديفوار في مجموعات كأس العالم 2026

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