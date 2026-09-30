ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره الصربي على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

الفريقان يريدان تحقيق الفوز الأول في مجموعة عقدها اليونانيون بالفوز على ألمانيا وتصدرهم المجموعة التي يحتل الهولنديون وصافتها برصيد 4 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الخميس 1 أكتوبر 2026 على ملعب "أليانز أرينا".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا





ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

لم تسند قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى معلق بعد.









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التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج ألمانيا وصربيا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ألمانيا وصربيا في المباريات الأخيرة









ترتيب ألمانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 اليونان اليونان 2 2 0 0 3 1 +2 6 ف ف 2 هولندا هولندا 2 1 1 0 3 2 +1 4 ف ت 3 ألمانيا ألمانيا 2 0 1 1 1 2 -1 1 خ ت 4 صربيا صربيا 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



