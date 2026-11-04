ما القنوات الناقلة لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب آفاس مواجهة قوية تجمع بين ألكمار ويوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 هو الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب آفاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الأوروبي - الجولة 4 5 نوفمبر 2026 - 15:00 أفاس

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ما القنوات الناقلة لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 خليل البلوشي

كيف تشاهد مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027

نتائج ألكمار ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ألكمار ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ترتيب ألكمار ويوفنتوس في الدوري الأوروبي 2026-2027