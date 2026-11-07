هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري التركي الممتاز
team-logoألانيا سبور
ألانيا أوبا
team-logoطرابزون سبور
شاهد على beIN SPORTS 5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ألانيا سبور ضد طرابزون سبور
ألانيا سبور
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب جين بارك مواجهة قوية تجمع بين ألانيا سبور وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب جين بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف مساء (18:30) مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف (19:30) بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري التركي الممتاز - الجولة 11
ألانيا أوبا
المباريات التالية
ألانيا سبور

ألانيا سبور

الدوري التركي الممتاز

08 نوفمبر 2026

طرابزون سبور

طرابزون سبور

ما القنوات الناقلة لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، نوفل باشي، للتعليق على مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 5

نوفل باشي

كيف تشاهد مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسليني يوروليني يوروهاري ماغويرهاري ماغويرA. HeavenA. Heavenديوجو دالوتديوجو دالوتماتيوس كونياماتيوس كونياكوبي ماينوكوبي ماينويوري تيليمانسيوري تيليمانسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزاماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيوموزيون سوزوكيزيون سوزوكيفيكتور لينديلوففيكتور لينديلوفإيان ماتسنإيان ماتسنآرون وان بيساكاآرون وان بيساكاباو توريسباو توريسجون ماكجينجون ماكجينيوهان مانزامبييوهان مانزامبيبوبكر كامارابوبكر كاماراAlysson EdwardAlysson Edwardجواو جوميزجواو جوميزنيكولاس جاكسوننيكولاس جاكسون
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

أستون فيلا

المدرب

  • مايكل كاريك
  • أوناي إيمري

نتائج ألانيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
تشيلسي
خ2-0
روما
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
5/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

VIK
ف3-1
مان سيتي
ف2-1
بورنموث
خ3-0
فولهام
ت1-1
برشلونة
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات ألانيا سبور وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلأستون فيلا
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب ألانيا سبور وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
10901155+1027
ف
ف
ف
ف
ف
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
107032012+821
خ
خ
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
104421210+216
ف
ف
خ
خ
ت
6
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
10352108+214
ف
خ
ت
ت
خ
9
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
10
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
103341011-112
خ
ف
ف
ف
ت
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
103341316-312
ت
خ
ف
خ
خ
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
13
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
102531111011
خ
ت
ت
خ
ت
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
102441012-210
ت
ت
ف
ف
خ
16
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
10235812-49
ف
خ
ت
خ
خ
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
103071019-99
خ
ف
خ
خ
ف
18
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
19
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل