ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "توبراس" مباراة الموسم في الدوري الأوروبي وهي المباراة النهائية التي تجمع كلًا من أستون فيلا وفرايبورج.

أستون فيلا اقصى في نصف النهائي مواطنه نوتنجهام فورست، بينما تخطى فرايبورج عقبة سبورتنج براجا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؟

موعد مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، هو الأربعاء 20 مايو 2026، على ملعب توبراس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026

نتائج أستون فيلا وفرايبورج في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أستون فيلا وفرايبورج في المباريات الأخيرة