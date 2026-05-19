أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب "توبراس" مباراة الموسم في الدوري الأوروبي وهي المباراة النهائية التي تجمع كلًا من أستون فيلا وفرايبورج.

أستون فيلا اقصى في نصف النهائي مواطنه نوتنجهام فورست، بينما تخطى فرايبورج عقبة سبورتنج براجا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؟

موعد مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، هو الأربعاء 20 مايو 2026، على ملعب توبراس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وفرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026

1
نوح أتوبولو
17
لوكاس كوبلير
3
فيليب لينهارت
28
ماتياس جينتر
29
فيليب تريو
19
يان نيكلاس بيست
44
يوهان مانزامبي
9
لوكاس هويلير
32
فيسنزو جريفو
8
ماكسيميليان إيغستاين
31
إيجور ماتانوفيتش
23
إيميليانو مارتينيز
2
ماتي كاش
4
إزري كونسا
14
باو توريس
12
لوكاس ديجني
8
يوري تيليمانس
10
إميليانو بوينديا
27
مورجان روجرز
7
جون ماكجين
3
فيكتور نيلسون لينديلوف
11
أولي واتكينز

البدلاء

المدرب

  • جوليان شوستر

البدلاء

المدرب

  • أوناي إيمري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أستون فيلا وفرايبورج في المباريات الأخيرة

فرايبورج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

أستون فيلا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أستون فيلا وفرايبورج في المباريات الأخيرة

