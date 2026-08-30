ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل آرسنال، على نظيره أستون فيلا، في مواجهة قوية في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب فيلا بارك.

وستكون كل الأنظار منصبة على حامل اللقب الذي عاد الدوري لخزائنه في الموسم الماضي بعد 22 عاما من الغياب، خاصة بعدما بدأ الدوري منتصرًا على كوفنتري سيتي.

أما أستون فيلا، فعانى في الجولة الأولى وخسر برباعية أمام برايتون ولذلك يحاول إثبات رغبته في المنافسة هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 31 أغسطس 2026 - 15:00 فيلا بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

نتائج أستون فيلا وآرسنال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أستون فيلا وآرسنال في المباريات الأخيرة

ترتيب أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027