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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoأستون فيلا
فيلا بارك
team-logoآرسنال
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
أستون فيلا ضد آرسنال
أستون فيلا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل آرسنال، على نظيره أستون فيلا، في مواجهة قوية في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2026-2027 وذلك على ملعب فيلا بارك.

وستكون كل الأنظار منصبة على حامل اللقب الذي عاد الدوري لخزائنه في الموسم الماضي بعد 22 عاما من الغياب، خاصة بعدما بدأ الدوري منتصرًا على كوفنتري سيتي.

أما أستون فيلا، فعانى في الجولة الأولى وخسر برباعية أمام برايتون ولذلك يحاول إثبات رغبته في المنافسة هذا الموسم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 لحساب الجولة الثانية من المسابقة هو يوم الإثنين 31 أغسطس 2026، على ملعب فيلا بارك.

الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
فيلا بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة أستون فيلا ضد آرسنال

أستون فيلاHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestآرسنال
40
ماركو بيزوت
2
ماتي كاش
22
إيان ماتسن
14
باو توريس
3
فيكتور لينديلوف
7
جون ماكجين
6
روس باركلي
26
لاماري بوغارد
53
G. Hemmings
8
بوبكر كامارا
10
إميليانو بوينديا
1
دافيد رايا
3
كريستيان موسكيرا
4
بين وايت
6
جابرييل
33
ريكاردو كالافيوري
49
مايلز لويس سكيلي
8
مارتين أوديجارد
41
ديكلان رايس
7
بوكايو ساكا
29
كاي هافرتيس
17
كريستوس تزوليس

4-3-3

آرسنالAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أوناي إيمري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميكيل آرتيتا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أستون فيلا وآرسنال في المباريات الأخيرة

أستون فيلا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

آرسنال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات أستون فيلا وآرسنال في المباريات الأخيرة

أستون فيلا

آخر 5 مباريات

آرسنال

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب أستون فيلا وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2026-2027

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