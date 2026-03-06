Goal.com
مباشر
الدوري الإسباني
team-logoأتلتيك بيلباو
سان ماميس
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب سان ماميس. 

برشلونة يريد مواصلة التصدر والحفاظ على حظوظه في التتويج لقب الدوري الإسباني الذي يحتل فيه الصدارة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 7 مارس 2026، على ملعب سان ماميس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو crest
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
سان ماميس

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

القنوات الناقلة
beIN SPORTS 2
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة

أتلتيك بيلباوHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
أوناي سيمون
12
خيسوس اريسو
3
دانيال فيفيان
14
ايميريك لابورت
17
يوري بيرشيكي
9
إينياكي ويليامز
20
اوناي غوميز
6
ميكيل فيسكا
18
ميكيل ياوريجيزار
8
أوهيان سانسيت
11
غوركا غوروزيتا
13
جوان جارسيا
4
رونالد أراوخو
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
24
إيريك جارسيا
17
مارك كاسادو
11
رافينيا
20
داني أولمو
16
فيرمين لوبيز
10
لامين يامال
7
فيران توريس

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إرنستو فالفيردي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج أتلتيك بيلباو وبرشلونة في المباريات الأخيرة

أتلتيك بيلباو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات أتلتيك بيلباو وبرشلونة الأخيرة

أتلتيك بيلباو

آخر 5 مباريات

برشلونة

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

1

الأهداف المسجلة

16
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

0