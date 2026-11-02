ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 5 علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في المباريات الأخيرة

ترتيب أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026-2027